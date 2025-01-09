Публика отказалась простить Седокову за смерть бывшего мужа Тиммы

Певицу Анну Седокову многие не простили из-за смерти экс-супруга Яниса Тиммы, который до трагедии пытался наладить отношения с артисткой. Таким мнением в разговоре с сайтом aif.ru поделился продюсер Леонид Дзюник.

Бывшая солистка группы «ВИАгра» отменила свои концерты на месяцы вперед. По мнению продюсера Дзюника, Седокова наигранно высказывалась о смерти Тиммы, а публика такое не смогла забыть. На этом фоне пришлось отказаться от выступлений, пока обсуждение истории не утихнет.

«Это не она концерты отменила, это ее отменили. После ее попыток рассказать, как ей было тяжело, и что она выдавливала из себя слезы по поводу смерти своего мужа, молодого парня, красавца. Другого варианта у меня, к сожалению, нет. Ситуация, которая произошла с Седоковой, показала, что этому человеку нечего делать на сцене», – отметил Дзюник.

Напомним, в середине декабря тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы нашли в подъезде одного из домов в центре Москвы. По предварительной версии, спортсмен совершил суицид. Ранее он пытался связаться с Анной Седоковой, с которой развелся за несколько недель до вероятного рокового шага. Певица обещала перевести средства на похороны Тиммы, однако, по словам сестры покойного, так этого и не сделала.

Ранее сообщалось, что в Латвии возбудили уголовное дело по факту смерти Яниса Тиммы. Друг погибшего баскетболиста Марк Пугачев собрался давать показания против российской артистки.