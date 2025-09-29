Новый иск к Аршавину: менеджер «Зенита» подала в суд на футболиста из-за ребенка

Скандальная личная жизнь экс-футболиста Андрея Аршавина снова оказалась в центре внимания. На этот раз поводом стал иск об алиментах, который подала к спортсмену менеджер «Зенита» Анна Петрушина — мать его младшей дочери Евы, родившейся в августе 2024 года. Об этом стало известно SPB.KP.RU.

Как узнали звездные обозреватели, если раньше половина дохода Аршавина распределялась между тремя детьми от предыдущих отношений, то теперь будет делиться на четверых. Юристы поясняют, что такая ситуация часто возникает, когда пара договаривается о формальном иске для перераспределения средств в пользу текущей семьи.

«На одного ребенка требуется отчислять 1/4 от доходов, на двоих — 1/3, на троих и более — 1/2. В данной ситуации получается, что раньше половина дохода распределялась на троих детей, теперь — на четверых. Значит доля первых троих пропорционально уменьшается», — пояснил юрист

Хотя Аршавин завершил игровую карьеру, он занимает должность заместителя председателя правления по спортивному развитию в «Зените», работает телеэкспертом и участвует в рекламных проектах букмекеров. Для сравнения: в 2013 году его доходы достигали 8,1 миллиона долларов по версии Forbes. Интересно, что в конце 2024 года футболист сделал сенсационное признание о наличии шестого ребенка, чья мать отказалась от алиментов и даже не дала ему отчество отца.

Теперь же законные дети Аршавина — включая троих от Юлии Барановской и дочь от Алисы Казьминой — столкнутся с уменьшением своих долей. Не исключено, что предыдущие партнеры футболиста попытаются оспорить новое распределение средств.

