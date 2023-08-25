Новый комплекс овощехранилищ возведут в Московской области

ООО «Агромир-2011» построит два овощехранилища, где будут осуществлять хранение и товарную обработку овощей, в городском округе Серебряные пруды. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«У предприятия около 200 гектаров земли, половина из них задействована под выращивание овощей открытого грунта. Полученный урожай требует современных условий хранения, поэтому идет строительство комплекса овощехранилищ мощностью восемь тысяч тонн», — рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, в проект планируют вложить около 100 миллионов рублей. Компания также получила порядка семи миллионов рублей господдержки, которая будет направлена, в том числе, на приобретение необходимой техники и удобрений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.