Новый комплекс в Кашире позволит производить свыше четырнадцати тысяч тонн газомоторного топлива в год

Возведение комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа мощностью 14,2 тысячи тонн в год на территории особой экономической зоны «Кашира» продолжается в одноименном округе Подмосковья. Ход строительства сегодня проверили сотрудники областного Главгосстройнадзора.

В сообщении ведомства уточнили, что сжиженный газ может использоваться для заправки седельных тягачей, общественного транспорта и тяжелой техники. На данный момент строители устраивают фундамент, внутриплощадочные дороги и выполняют другие работы. Отметим, что застройщиком выступает «НОВАТЭК — СПГ топливо Кашира», объект планируют достроить к ноябрю этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что малый бизнес обеспечивает почти четверть дохода регионального бюджета.