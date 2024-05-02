Новый консультативно-диагностический центр появится в подмосковном селе Ромашково

Рабочие завершили монолитные работы на строительной площадке консультативно-диагностического центра в Одинцовском городском округе. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

На данный момент ведется кладка наружных стен и внутренних перегородок, кровельные работы, а также устройство теплотрассы на прилегающей территории. Общая строительная готовность составляет уже более тридцати пяти процентов.

Данное медучреждение в составе ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» предназначено для оказания первичной врачебной помощи больным. При этом открыть консультативно-диагностический центр планируется уже в 2025 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новой подстанции скорой медпомощи, которая была открыта в подмосковном Ногинске.