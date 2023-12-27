Новый корпус архива кинофотодокументов появился в подмосковном Красногорске

Отмечается, что площадь нового здания, состоящего из двух блоков, составляет чуть более тринадцати с половиной тысяч квадратных метров. В новом корпусе предусмотрены помещения для хранения кино- и фотодокументов, а также зоны работы с документами посетителей, медицинский блок, читальный зал.

Здесь также откроют большой просмотровый зал, рассчитанный на двести посетителей, где будут осуществляться кинопоказы с различных типов носителей, а также конференции и другие мероприятия. Кинопроекционный зал полностью укомплектован современным звуковым, световым и кинооборудованием.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что этой зимой в Подмосковье ожидают около пяти миллионов гостей.