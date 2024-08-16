Новый корпус физмат-лицея откроется в Сергиевом Посаде

Работы проходили в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Площадь нового корпуса составляет 14,5 тысячи квадратных метров, он будет рассчитан на 525 учеников 5-11 классов. В здании обустроили учебные классы, мастерские и лаборантские по физике, химии и биологии, ресурсные центры, кабинеты для дистанционных занятий, спортивный и актовый залы, библиотечно-информационный центр, рядом с ним — футбольное поле, учебно-опытную зону, игровые площадки. Открыть корпус планируют в начале учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.