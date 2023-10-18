Новый корпус флагманского лицея «Перспектива» достроили в подмосковной Шатуре

Ожидается, что новое 3-4-этажное здание площадью почти пять с половиной тысяч квадратных метров станет одним из корпусов флагманского лицея Шатуры. Учебное заведение смогут посещать 44 класса, 16 из которых — начальные.

Корпус «Перспектива» позволит старшеклассникам изучать китайский язык, моделирование, робототехнику, программирование и академическую живопись.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье в настоящий момент расположено два образовательных флагмана, а третий пока только встает на ноги.