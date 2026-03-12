Новый лидер Ирана: как смена рахбара повлияет на отношения с Москвой

Иран для России — это не просто очередная страна из списка «дружественных». Это геополитический бастион, который прикрывает Каспийский регион от превращения в плацдарм НАТО. Если этот бастион рухнет под ударами США или сменит ориентацию на западную, Москва столкнется не просто с потерей партнера, а с тысячекилометровой дугой нестабильности вдоль своих границ. Военные советники альянса получат прямой доступ к российским энергомагистралям — сценарий, от которого в Кремле, судя по всему, намерены держаться как можно дальше.

Исторически через территорию Ирана (до 1935 года — Персии) проходили важнейшие торговые пути Евразии, поэтому контроль над этим регионом всегда был лакомым куском для завоевателей. Сегодня ситуация не изменилась, просто методы стали более изощренными. Как пояснил в комментарии RuNews24.ru старший преподаватель факультета менеджмента Института управления РАНХиГС Роман Могучев, Иран является ключевым участником китайского проекта «Один пояс — один путь» и российско-иранского торгового проекта «Север-Юг», связывающего Россию со странами Персидского залива.

Последний коридор для Москвы особенно важен: он позволяет активно развивать торговлю в обход западных санкций и, что критично, не зависит от США и их сателлитов. Именно поэтому российское руководство кровно заинтересовано в сохранении в Иране если не пророссийской, то как минимум благожелательной власти.

Как стало известно в воскресенье, новым верховным лидером Ирана (рахбаром) избран Моджтаба Хаменеи — сын убитого американцами Али Хаменеи. По мнению Могучева, это позволяет рассчитывать на продолжение политики Исламской республики в отношении партнерства с Россией. Причем не только в экономике, но и в военно-политической сфере. Именно иранская поддержка, напоминает эксперт, активно проявилась на начальном этапе специальной военной операции.

Таким образом, Тегеран остается для Москвы не просто окном на юг, а ключом к новой Евразии — пространству, где торговые пути выстраиваются в обход традиционных западных центров силы. И терять этот ключ Россия явно не намерена.

Ранее сообщалось, что новый лидер Ирана официально объявил охоту на врагов страны после удара по школе в Минабе.