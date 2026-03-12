Месть за погибших детей: новый лидер Ирана официально объявил охоту на врагов Ирана после удара по школе в Минабе

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем первом публичном обращении после вступления в должность пообещал жесткий ответ Соединенным Штатам Америки и Израилю за гибель иранских граждан. Об этом сообщает Tasnim.

Лидер нации подчеркнул, что Тегеран не откажется от планов возмездия. По словам Хаменеи, поводом для действий станет не только гибель знаковых фигур революции, но и смерть каждого мирного жителя. В качестве примера он привел недавний трагический инцидент в городе Минаб, где в результате удара по начальной школе для девочек погибли более 170 учениц и педагогов.

Хаменеи пояснил, что Иран намерен добиваться выплаты полной компенсации за нанесенный ущерб. В случае отказа со стороны Вашингтона или Тель-Авива, Тегеран оставляет за собой право на принудительное изъятие имущества врага в тех объемах, которые сочтет справедливыми. Если же конфискация окажется технически невозможной, лидер Ирана приказал уничтожать активы оппонентов в аналогичном масштабе.

Ранее МИД Ирана обвинил Евросоюз в соучастии в агрессии США и Израиля.