Новый магазин возведут в подмосковных Химках

Мособлархитектура одобрила архитектурный облик двухэтажного магазина, который построят в Химках на пересечении проезда № 3 и Вашутинского шоссе, сообщили в ведомстве. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2025 году.

«Общая площадь будущего объекта торгового назначения составляет 1,5 тысячи квадратных метров, его реализация позволит создать 8 новых рабочих мест», — сообщил министр Правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Фасады нового магазины будут выполнены в минималистичном стиле, контрастными элементами отделки будут выступать фасадные темно-серые рейки. На фасадах будут размещены информационные конструкции и подсветка по контуру. Прилегающую территорию благоустроят, на ней организуют парковочные места и проведут озеленение.

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