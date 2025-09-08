Новый маршрут на юг: трасса «Новороссия» изменила путь в Крым и удивила первых туристов

Журналисты Life.ru в рамках своего проекта «Новой дорогой» протестировали трассу Р-280 «Новороссия», которая стала основной артерией для тех, кто едет в Крым по суше.

Дорога пролегает вдоль побережья Азовского моря, соединяя крупные города, включая Ростов-на-Дону, Мариуполь и Бердянск. Проверка показала: качество покрытия — на высоте. На большей части пути, от границы до Мариуполя, дорога расширена до четырех полос. Дальше — две полосы, но асфальт ровный. Это обеспечивает безопасное и быстрое движение без пробок. Сами водители и пассажиры, которые уже успели оценить трассу, отмечают, что путь стал частью отдыха за счет удобства и живописных видов.

Отдельно журналисты отмечают развитие инфраструктуры на побережье. Мариуполь, который еще недавно лежал в руинах, удивляет скоростью восстановления. Здесь уже можно прогуляться по обновленным улицам и попробовать местную кухню, например, хваленые греческие чебуреки.

Бердянск привлекает любителей активного отдыха — здесь можно заняться винд- или кайт-серфингом. Местные жители отмечают, что город спокоен, несмотря на опасения. А Геническ теперь называют гастрономической столицей — здесь туристы останавливаются, чтобы попробовать сушеную рыбу и креветки.

Вдоль трассы расположены 66 заправок, 12 газовых станций, более 30 магазинов и около 50 кафе. Многие из них принимают карты «Мир» и СБП. С мобильной связью проблем нет, но для подстраховки журналисты советуют загрузить офлайн-карты, так как в некоторых районах интернет может работать нестабильно. GPS и ГЛОНАСС работают без сбоев.

На пропускных пунктах в Весело-Вознесенке и Джанкое досмотры минимальны, но на выезде могут быть более тщательными. В среднем, проезд занимает от 30 минут до двух часов.

Общая протяженность маршрута по Р-280 составляет около 640 км, время в пути — около 9 часов, что немного дольше, чем по Крымскому мосту. Зато дорога идет прямо вдоль моря. В бархатный сезон, как отмечают журналисты, это особенно приятно.

