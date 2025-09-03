Жители Крыма принимают активное участие в ежегодном конкурсе «Семейный очаг»

Конкурс «Семейный очаг» стал ярким ежегодным событием, объединяющим крымские семьи вокруг традиционных духовно-нравственных ценностей. Как отметила в эфире телеканала «Крым 24» заслуженный учитель республики Елена Селезнева, этот проект представляет собой не просто соревнование, а многогранное просветительское пространство, где семейные команды демонстрируют единство, знания и творческие способности.

По ее словам, программа конкурса включает несколько содержательных этапов, позволяющих раскрыть глубину семейных отношений. Участники готовят творческие самопрезентации, демонстрируют понимание основ православной культуры и отвечают на вопросы, связанные с историческими и культурными аспектами института семьи. Такой комплексный подход способствует укреплению межпоколенческих связей и осознанному восприятию семейной идентичности.

Эксперт отметила, что социальным последствием проекта стало формирование устойчивого сообщества семей, ориентированных на сохранение традиций. География участников расширяется с каждым годом — практически все муниципалитеты Крыма направляют своих представителей для участия в конкурсе. В прошлом сезоне за звание лучшей семейной команды боролись коллективы из Ялты, Симферополя и Белогорска, что свидетельствует о возрастающей популярности инициативы.

По ее мнению, итогом проведения конкурса становится не только выявление победителей, но и создание действенной модели семейного воспитания, основанной на преемственности поколений и уважении к историко-культурному наследию. Проект «Семейный очаг» подтверждает, что в современном обществе сохраняется запрос на глубокие семейные ценности, а подобные мероприятия становятся важным инструментом их укрепления и трансляции.

Ранее сообщалось, что сотни жителей Крыма приняли участие в акции в честь бойцов СВО.