Новый медицинский центр появился в подмосковном Одинцове

В городе Одинцово открылся новый центр семейной медицины и реабилитации «Мой Мед», который специализируется на комплексном персональном обслуживании пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.

Руководитель медучреждения, врач-иммунолог, аллерголог Мария Мигинеишвили уточнила, клиника будет работать, в том числе, по программе обязательного медицинского страхования, поэтому пациенты смогут получить услуги врача бесплатно. Прием будут осуществлять терапевт, хирург, кардиолог, гинеколог, невролог, эндокринолог и другие специалисты, здесь также функционирует дневной стационар.

«Эксклюзивные предложения нашего центра — это уникальные реабилитационные методы лечения, включая аквакинезиотерапию, внедрение инновационного оборудования для лечебной физкультуры, логопедическое зеркало, или, например, интерактивная стена для детей с нарушениями нервной системы и опорно-двигательного аппарата», — отметила Мигинеишвили.

Записаться на прием к врачу можно в клинике по адресу: г. Одинцово, Красногорское шоссе, дом 10, или по телефонам 8(499) 647-42-16 или 8(800) 700-60-75.

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