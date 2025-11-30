Новый мэр Энергодара рассказал о своем решении покинуть спокойный пост в Мурманской области

Мэр Энергодара Максим Пухов, вступивший в должность в начале этого года, в эксклюзивном интервью «Коммерсанту» раскрыл мотивы своего решения переехать в прифронтовой город. До назначения в Энергодар он более десяти лет руководил городом Полярные Зори в Мурманской области, который, как и Энергодар, является спутником атомной электростанции — Кольской АЭС.

Там, по его словам, «работа была относительно спокойной, несмотря на то что мэрскую работу в целом сложно назвать спокойной».

Чиновник подчеркнул, что ни разу не пожалел о своем решении переехать в город-спутник Запорожской АЭС. Его переход был осознанным и мотивированным личными убеждениями.

«Я сознательно принимал решение ехать в Энергодар. Я давно стремился если не быть на передовой, то быть максимально близко к передовой, — сказал господин Пухов, — чтобы пускай не с оружием в руках, но внести свой вклад в ту большую работу, которую выполняет сейчас страна в рамках специальной военной операции», — заключил он.

