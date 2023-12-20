Новый многофункциональный автозаправочный комплекс появился в Пушкинском округе

В Пушкинском округе ввели в работу новый многофункциональный автозаправочный комплекс (МАЗК) компании «ТД Нефтьмагистраль», его ввели в эксплуатацию в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Об этом сообщили в областном Минэнерго.

Данный комплекс является одним из крупных у компании. Он расположен вблизи села Рахманово. На его территории одномоментно смогут заправиться до 30 автомобилей. Там также расположены фирменный магазин, сеть кафе «Магбургер» и «Гурманика», а также мойка для автомобилей.

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