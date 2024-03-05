Новый многофункциональный паркинг возведут в Ленинском округе Подмосковья

Мособлархитектура одобрила художественное решение многоуровневого паркинга, который планируют построить недалеко от деревни Сапроново в Ленинском округе, сообщила пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Новая трехэтажная автостоянка с подземным этажом рассчитана на 499 парковочных мест. Общая площадь здания составит свыше тринадцати тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

«Помимо парковок на подземном этаже разместятся автомойка на четыре поста с клиентской зоной, помещения охраны, места для хранения велосипедов», — подчеркнул он.

В качестве основного материала для облицовки здания будут использоваться перфорированные стальные кассеты. На фасадах также будут места для навигационных и информационных конструкций.

После реализации проекта в округе появится свыше двадцати новых рабочих мест. Завершить строительство многофункционального паркинга планируют в следующем году.

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