Новый многоуровневый паркинг планируют построить в подмосковном ЖК «Новое Видное»

На территории жилого комплекса «Новое Видное» в Ленинском городском округе возведут многоуровневый паркинг чуть более чем на триста машиномест. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что девелопер группа «Самолет» планирует реализовать проект в 2025 году. Так, площадь шестиэтажного здания составит более десяти тысяч квадратных метров. А на 1 этаже помимо автомобильной стоянки также предусмотрены автомойка на 4 поста и станция технического обслуживания автомобилей, а на прилегающей территории проведут комплексное благоустройство.

При этом на территории ЖК «Новое Видное» планируется возвести семь детских садов, четыре школы, поликлинику, а также торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс. При этом первый детский сад на 350 мест планируется ввести в эксплуатацию вместе с домами первой очереди в начале следующего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что шестнадцать внебюджетных объектов здравоохранения сдадут в Подмосковье в этом году.