Новый многоуровневый паркинг появился в подмосковном Щелкове
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Паркинг, рассчитанный на девятьсот машиномест, построили на территории жилого комплекса «Финский» в городском округе Щелково. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилполитики Подмосковья.
Отмечается, что ведомство уже выдало девелоперу проекта группе «Эталон» разрешение на ввод данного объекта в эксплуатацию. Паркинг оборудован автомойкой на три поста и двумя пассажирскими лифтами.
Въезд на территорию регулируется подъемными шлагбаумами. Кроме того, предусмотрено помещение охраны с периметральным видеонаблюдением и системой контроля доступа по всем входам в здание.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что почти две тысячи километров дорог отремонтировали в Подмосковье с начала года.