Новый многоуровневый паркинг с общественными помещениями построят в Ленинском округе

Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко рассказал, что в деревне Сапроново Ленинского городского округа появится многоуровневый паркинг, рассчитанный почти на тысячу тридцать машиномест.

Проект паркинга включает размещение стрит-ритейла на первом этаже с магазинами, кафе, а также офисом, автомойкой на 3 поста и другими помещениями для сдачи в аренду площадью от 27 до 188 квадратных метров. Привычное здание паркинга дополнено новыми функциями, что не только делает его более комфортным, но и создает рабочие места для жителей соседнего микрорайона. Общая площадь здания паркинга составит порядка 22,8 тысячи квадратных метров.

Авторам проекта удалось оптимально организовать пространства, выполняющие разные функции. Нижний этаж почти целиком стеклянный, открытый для посетителей и прохожих, поскольку предполагает размещение стрит-ритейла. Планировочные решения формируют протяженную прогулочную галерею, позволяющую попасть в магазины, кафе и другие помещения общественного обслуживания.

«Проект соответствует региональным стандартам и требованиям к развитию общественных пространств. Основной объем многоуровневого паркинга со структурой из ламелей «под дерево» в сочетании с кирпичом натуральных оттенков контрастирует с панорамным остеклением общественных помещений в уровне первого этажа», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

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