Новый молодежный медиапроект запустили в Московской области

В Подмосковье запустили серию образовательных интенсивов в области медиа, запуск организовали Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области совместно с Советом проректоров по молодежной политике и Российским университетом кооперации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Чтобы ребята могли грамотно всем этим пользоваться, мы решили для молодежи запустить большой проект, в рамках которого они получат возможность узнать новое в сфере медиа и реализовать себя в этой среде», — прокомментировала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Первое мероприятие провели в режиме онлайн в середине февраля. В ходе него специалист по ведению социальных сетей проекта «ТопБЛОГ», АНО «Россия — страна возможностей», менеджер по продвижению проектов Российского общества «Знание» Ирина Ширяева рассказала участникам, зачем нужно освещать работу студсоветов в медиапространстве. Накануне состоялась первая офлайн-встреча. Специалист в области дизайна, сооснователь образовательного проекта «Дизайн-выходные» Вячеслав Правдзинский обсудил с молодежью «Мемы на сложные темы».

Проректор по социальной работе и молодежной политике Российского университета кооперации в Московской области подчеркнул, что данные проект позволит познакомить студентов с современным контентом через лекции, интерактивные занятия и практические мастер-классы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.