Новый мост в Уссурийске могут открыть на год раньше срока

В Уссурийске полным ходом идет строительство нового моста через реку Раковку на улице Чичерина, который должен решить проблему транспортной загруженности и обеспечить безопасный выезд из района Междуречье. Как пишет ИА UssurMedia, изначально объект планировалось ввести в эксплуатацию в 2027 году, но сейчас строители обещают сдать его досрочно — уже в сентябре 2026 года.

Строительные работы начались в мае 2025 года в рамках муниципальной программы «Уссурийские дороги на 2023–2027 годы». Глава Уссурийского городского округа Евгений Корж, лично проверивший ход работ, отметил, что строительство идет с опережением графика.

Проект предусматривает значительное расширение переправы. Ширина проезжей части увеличится с 10 до 14 метров, а длина сооружения — с 124 до 132,5 метра. Это позволит организовать на мосту четыре полноценные полосы движения для транспорта и обустроить пешеходные зоны по обеим сторонам.

К концу 2025 года строители смонтировали около половины всех железобетонных балок пролетного строения. В настоящее время идет установка балок четвертого пролета, осталось смонтировать балки еще на двух пролетах — всего 26 элементов.

Особенностью строительства является использование специальных балок, изготовленных по индивидуальному проекту для этого моста с применением технологии предварительно напрягаемой арматуры.

Параллельно с монтажом несущих конструкций ведутся и сопутствующие работы: выемка грунта, укладка габионов и матрасов Рено для укрепления, а также защита откосов каменной наброской. Расчетный срок службы нового моста составляет не менее 50 лет, а фактический ресурс, по оценкам специалистов, может оказаться еще выше.

