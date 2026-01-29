В Новосибирске в 2026 году запустят трамваи по эстакаде четвертого моста: строители работают круглые сутки

Строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске продолжается: сейчас он открыт для автомобилистов, но официально еще не сдан, а срок окончания всех работ точно не определен, пишет НГС.

В настоящее время концессионер — компания-застройщик — ведет несколько видов работ одновременно. Устанавливаются фундаменты акустических экранов и монтируются сами панели. Подходит к концу строительство ливневой канализации и очистных сооружений. Продолжается возведение подпорной стенки, армирование плиты проезжей части и укладка трамвайных путей.

Параллельно с этим реконструируется коллектор на улице Широкой. Одной из самых сложных задач остается строительство тоннельного путепровода в створе улицы Станиславского, который пока не завершен.

По решению суда окончательный срок сдачи объекта — 6 декабря 2025 года. Работы ведутся в круглосуточном режиме, так как концессионное соглашение уже просрочено. Важная веха, запланированная на первую половину этого года, — запуск трамваев по эстакадной части моста на площади Труда.

Ответственность за безопасность движения и сохранность самого сооружения до его официальной передачи городу несет застройщик — ООО «Сибирская концессионная компания». Эксплуатацию моста она обеспечивает за свой счет, привлекая субподрядчиков.

Организация дорожного движения на мосту соответствует утвержденным проектам. Разрешенная скорость составляет 40 км/ч. Камеры фотовидеофиксации уже установлены, но пока не функционируют. Они начнут работать и фиксировать нарушения только после окончательного утверждения проекта организации дорожного движения соответствующими органами.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске требуют освободить владельца обрушившегося торгового центра.