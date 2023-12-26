Новый мультитемпературный комплекс появился в Московской области

В деревне Кудиново Богородского округа достроили мультитемпературный комплекс, где будут хранить, принимать, комплектовать и отгружать рыбную продукцию. Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Застройщиком выступил «РРК Логистик», он вложил в проект 900 миллионов рублей. После открытия предприятия в округе создадут свыше 100 новых рабочих мест. Внутри будут хранить 10 тысяч тонн рыбной продукции с Дальнего Востока. Ее будут замораживать при температуре -28 градусов, чтобы сохранить все полезные свойства рыбы. Отметим, что проект сопровождал ЦСС при областном Правительстве.

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