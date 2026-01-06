Новый налог на Эверест: зачем Непал взимает с восходителей невозвратные $4000
На склонах Эвереста остается от 40 до 50 тонн отходов, несмотря на уборку
Власти Непала официально признали провал программы по очистке высочайшей вершины мира. Предыдущая инициатива, согласно которой каждый альпинист обязан был вносить возвратный залог в размере $4000 за вынос 8 килограммов мусора с горы, не принесла ожидаемых результатов и была отменена из-за организационных сложностей.
По оценкам экспертов, на склонах Эвереста в настоящее время скопилось от 40 до 50 тонн отходов, оставленных экспедициями за десятилетия. Непальские чиновники заявили, что схема с возвратным депозитом превратилась в серьезное «административное бремя», поскольку контроль за ее исполнением был практически невозможен.
Главной проблемой стало то, что большинство восходителей формально соблюдали условие, вынося мусор лишь из нижних и легкодоступных лагерей, в то время как критически важная очистка высокогорных и технически сложных участков на высоте более 7000 метров не проводилась. В результате экологическая ситуация на вершине продолжает оставаться катастрофической.
Теперь правительство Непала анонсировало новый подход: планируется ввести невозвратный целевой сбор с каждого альпиниста в том же размере — $4000. Полученные средства будут направлены в специальный фонд для финансирования комплексных мер. В их числе — усиление контроля доступа в высокогорные лагеря, найм и обучение горных рейнджеров, а также строительство современных мусороперерабатывающих предприятий у подножия Эвереста.
