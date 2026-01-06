Новый налог на Эверест: зачем Непал взимает с восходителей невозвратные $4000

Власти Непала официально признали провал программы по очистке высочайшей вершины мира. Предыдущая инициатива, согласно которой каждый альпинист обязан был вносить возвратный залог в размере $4000 за вынос 8 килограммов мусора с горы, не принесла ожидаемых результатов и была отменена из-за организационных сложностей.

По оценкам экспертов, на склонах Эвереста в настоящее время скопилось от 40 до 50 тонн отходов, оставленных экспедициями за десятилетия. Непальские чиновники заявили, что схема с возвратным депозитом превратилась в серьезное «административное бремя», поскольку контроль за ее исполнением был практически невозможен.

Главной проблемой стало то, что большинство восходителей формально соблюдали условие, вынося мусор лишь из нижних и легкодоступных лагерей, в то время как критически важная очистка высокогорных и технически сложных участков на высоте более 7000 метров не проводилась. В результате экологическая ситуация на вершине продолжает оставаться катастрофической.

Теперь правительство Непала анонсировало новый подход: планируется ввести невозвратный целевой сбор с каждого альпиниста в том же размере — $4000. Полученные средства будут направлены в специальный фонд для финансирования комплексных мер. В их числе — усиление контроля доступа в высокогорные лагеря, найм и обучение горных рейнджеров, а также строительство современных мусороперерабатывающих предприятий у подножия Эвереста.

