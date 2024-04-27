Новый образовательный комплекс продолжают возводить в подмосковном ЖК «Тетрис»

В настоящее время готовность образовательного комплекса на территории жилого комплекса «Тетрис» в городском округе Красногорск составляет уже сорок процентов. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что на площадке идет активная стройка: задействовано более двухсот пятидесяти человек, а также восемь единиц специальной строительной техники. Монолитная конструкция здания школы полностью возведена. Здесь идет кладка стен второго и третьего этажей, а также монтаж витражей. Инженеры монтируют вентиляцию и занимаются устройством пароизоляции кровли.

Девелопер проекта ГК «Садовое кольцо» активно продолжает возводить вторую очередь жилого комплекса — четыре многоэтажных дома и инфраструктурные объекты. У жильцов комплекса будут закрытые дворы без машин — все, что нужно для комфортной жизни. Ввод в эксплуатацию первых домов второй очереди жилого комплекса запланирован на II квартал 2025 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что строительство нового транспортно-логистического хаба стартовало в Селятино.