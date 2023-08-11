Новый онлайн-эксперт поможет выбрать необходимую электронную услугу на сайте госуслуг Подмосковья

На региональном портале появился онлайн-эксперт по земельным услугам, который поможет безошибочно выбрать необходимую электронную услугу. Об этом рассказали в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

Отмечается, что воспользоваться сервисом можно перед подачей заявления, для этого необходимо ответить всего на несколько вопросов. Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнула, что экспертная система сама проанализирует данные и проверит данные о земельном участке. После чего направит на услугу, которую необходимо получить в конкретной жизненной ситуации в первую очередь.

Ожидается, что благодаря нововведению количество отказов уменьшится.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что правительство региона старается создавать удобные для бизнеса сервисы.