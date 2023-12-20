Новый онлайн-сервис поможет жителям Подмосковья проверить наличие договора на оказание соцуслуг
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Жители Подмосковья с весны этого года могут заключить договор на оказание социальных услуг через региональный портал, за это время они направили более 6,8 тысячи таких обращений. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.
«Если человек захотел поменять исполнителя услуг по социальному сертификату, то сначала он должен расторгнуть предыдущий договор и только потом подавать новое заявление. Проверять наличие действующего договора теперь будет цифровой сервис, который мы внедрили в онлайн-форму», — рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.
Социальный сертификат представляет собой индивидуальную программу предоставления услуг, которую выдают в случае признания гражданина нуждающимся в помощи. Подать заявление можно на региональном портале госуслуг. В результате проект договора с исполнителем социальных услуг по сертификату для подписания направят в личный кабинет в течение одного рабочего дня.
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