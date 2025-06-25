Прокуратура Вологодской области потребовала отменить контракт на установку памятника Сталину

Прокуратура Вологодской области обратилась в арбитражный суд с требованием признать недействительным договор на создание монумента в честь Иосифа Сталина. Об этом сообщается в материалах судебного дела, предоставленных РИА Новости .

В декабре 2024 года был установлен монумент в честь пребывания Иосифа Виссарионовича в этом регионе с декабря 1911 года по февраль 1912 года. В обращении надзорного ведомства не были объяснены причины, по которым были выдвинуты требования.

Прокуратура требует признать недействительным договор, который был заключен между Екатериной Ложеницыной, занимающейся предпринимательской деятельностью, и музеем-заповедником «Вологодская ссылка».

Органы прокуратуры также выдвинули требование о возвращении памятника Ложеницыной и о взыскании с нее в пользу музея 10,5 млн руб.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал активистов за размещение цитат Путина у барельефа Сталина в метро Москвы.