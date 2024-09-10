Новый памп-трек обустроят в Ступино

В городском округе Ступино к весне 2025 года появится новый памп-трек, его обустроят в рамках реконструкции парка имени Николая Островского. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Рабочие обустроят небольшую велотрассу с препятствиями и неровностями рельефа, по которой можно кататься на велосипедах, самокатах или роликовых коньках. Все работы по обустройству спортивного объекта будут контролировать сотрудники ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.