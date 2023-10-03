«Новый перелом неизбежен»: что будет с Асмус после игры на сцене с травмой

Новость о том, что российская актриса Кристина Асмус сломала ногу на съемках, шокировала многих ее поклонников. Но оказалось, что спустя короткое время после перелома звезда уже вышла на сцену, чтобы сыграть в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда».

Травматолог Павел Семиченков рассказал, к каким последствиям для здоровья может привести такое быстрое возвращение к работе после перелома.

«Когда мы говорим о восстановлении, особенно важны первые две-три недели после перелома. В этот момент для заживления и быстрейшего сращения кости нужен покой», — пояснил Семиченков в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам врача, в период восстановления кости важно не только исключить физическую нагрузку, но и вовсе обеспечить полную неподвижность ноги.

«Нога должна быть в подвешенном состоянии, чтобы избежать отека. Если это не так, может усилиться болевой синдром. А если при этом постоянно происходит движение, то область перелома становится подвижной, и срок сращения может сильно увеличиться», — отметил собеседник.

Медик не исключил и риск повторного перелома. По его мнению, Асмус слишком рано принялась за работу.

«Это очень опасно: стоит случайно не так наступить или споткнуться, и новый перелом неизбежен. Также вероятно смещение области перелома. Я категорически не рекомендую вести активный образ жизни после такого. Лучше отдохнуть, побыть дома. Только тогда восстановление проходит полноценно», — посоветовал Семиченков.

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