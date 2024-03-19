Новый подход к мониторингу состояния тепла на котельных начнут применять в Подмосковье

Теплоснабжающие организации Подмосковья со следующего отопительного сезона начнут в автоматическом режиме передавать данные о состоянии тепла на котельных в единую информационную систему. Об этом на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«На всех котельных и центральных тепловых пунктах (ЦТП) мы рекомендовали администрациям городских округов, ресурсоснабжающим организациям и управляющим организациям, застройщикам установить датчики измерения и автоматизированной передачи данных в единую государственную информационную систему. Данные включают в себя ключевые параметры работы объектов теплоснабжения — температуры и давления в системах», — сказал Хромушин.

По его словам, такой подход к мониторингу будет способствовать оперативному определению проблемных узлов на котельных, в ЦТП и многоквартирных домах. Кроме того, это позволит оперативно направлять туда аварийные бригады и в нормативные сроки устранять проблемы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.