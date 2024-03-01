Новый порядок учета сельскохозяйственных животных ввели в Подмосковье

В России, в том числе, в Подмосковье с 1 марта 2024 года вступили в силу «Ветеринарные правила маркирования и учета животных». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«С 1 марта вводится для первично маркируемых сельскохозяйственных животных обязательная федеральная маркировка. Меры позволят выявить источники и пути распространения возбудителей болезней животных и обеспечат безопасность и качество сельскохозяйственной продукции в регионе», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

По словам зампреда, в Подмосковье в ФГИС ВетИС компонент «Хорриот» учтено более 111 тысяч голов крупного рогатого скота, 22 тысяч — мелкого рогатого скота, 224 тысяч — свиней, восемь миллионов — птиц, две тысячи — лошадей. С помощью маркировки в регионе смогут получить доступ к полной информации о сельскохозяйственных животных. Так, например, она поможет узнать происхождение, вид, породу, владельцев, дату и место рождения животного.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.