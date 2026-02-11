Новый поворот в суде Товстиков: мама шестерых детей отказалась от очередного адвоката

Сегодняшнее заседание по делу об определении места жительства шестерых детей Романа и Елены Товстик запомнится не только переносом даты. Как передает KP.RU , в зале суда разыгралась немая сцена: адвокат Сиражутдин Атаев, представлявший интересы многодетной матери, узнал, что уже два месяца как никем не работает. Доверенность Елена отозвала еще в декабре, но предупреждать защитника не стала. Атаев, по словам источников в окружении Товстиков, готовился к процессу и даже не предполагал, что с ним уже не сотрудничают.

Это уже второй юрист, от чьих услуг Елена отказалась без лишних объяснений. В сентябре она рассталась с Екатериной Гордон. В ЛДПР Товстик вступила в конце прошлого года, успела даже спеть на партийном новогоднем корпоративе. Сейчас интересы Елены представляют адвокаты из той же партии.

Спор о детях, который суд перенес на восемнадцатое февраля, осложняется имущественным конфликтом. Елена настаивает на пересмотре брачного договора и требует от экс-супруга квартиру в элитном ЖК в Дубае, недвижимость на Кипре, крупную денежную сумму и дом, в котором сейчас живет.

Роман в интервью парировал: все его деньги вложены в бизнес, против передачи средств он не возражает, но сумма будет меньше заявленной. Квартиру в Дубае бизнесмен предлагает заменить на аналогичную в горах, напоминая, что бывшая супруга мечтает об Италии и активно занимается спортом. Квартиры в Эмиратах отдавать он не намерен.

Сам миллиардер сейчас живет в съемном доме с новой возлюбленной Полиной Дибровой. С ними — трое старших детей Товстика и младшие сыновья Полины. Старший сын Романа тоже с отцом, но частенько навещает маму по соседству. Полина, чей развод публика обсуждает до сих пор, не устает повторять: ее сыновья приняли Романа безоговорочно. По ее словам, у Романа замечательные отношения с ее детьми, по-другому и быть не могло, ведь он такой папа-папа до мозга костей, и ему не составляет труда наладить контакт с ребенком любого возраста.

На февраль в Пресненском суде назначены сразу два заседания: по детям и по имуществу. Елена продолжает настаивать на полной опеке над младшими детьми. Экспертиза в Институте имени Сербского, которая могла бы прояснить, кто из родителей прав, назначена только на май. До мая еще дожить надо, а адвокатов менять Елена, кажется, не переставала.

Ранее сообщалось, что телеведущий Дибров представил друзьям молодую избранницу.