Новый роман Диброва: телеведущий представил друзьям молодую избранницу

Телеведущий Дмитрий Дибров, который в сентябре 2025 года официально развелся с моделью Полиной Дибровой после 15 лет брака, начинает новую главу личной жизни. На днях 66-летняя звезда российского ТВ представил друзьям свою избранницу. Как пишет KP.RU , ей стала 43-летняя нутрициолог Екатерина Гусева, с которой Дибров появился на дне рождения юмориста Михаила Грушевского.

По словам самого Грушевского, новая спутница Диброва — «интересная собеседница, девушка из интеллигентной московской семьи, и у нее прекрасное образование». Присутствующие на празднике отметили, что пара выглядит гармонично и общается на одном интеллектуальном уровне. Сообщается также, что именно Гусева помогла Диброву скорректировать питание и заметно похудеть.

Напомним, развод Дибровых прошел, по словам Полины, цивилизованно, с сохранением взаимного уважения. У экс-супругов остались трое общих сыновей в возрасте 10, 12 и 15 лет. Модель съехала из общего дома, но арендовала особняк в том же поселке, чтобы дети могли беспрепятственно видеться с обоими родителями.

Тем временем, сама Полина Диброва также строит новые отношения с бизнесменом Александром Товстиком, у которого шестеро детей. Бывшая жена телеведущего ранее признавалась, что хочет родить от нового возлюбленного дочь, отметив, что они дали друг другу обещание честно пройти через процедуры разводов и лишь потом строить совместную жизнь. Таким образом, обе стороны некогда громкой пары теперь движутся по своим, но столь же публичным, жизненным траекториям.

