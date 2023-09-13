Новый православный храм планируют возвести в подмосковных Мытищах

Строительство православного храма на 300 прихожан, приуроченного к столетию санитарно-эпидемиологической службы России, стартовало на территории Федерального научного центра гигиены им. Эрисмана в Мытищах. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

Согласно проекту, здание представляет собой одноглавую церковь со звонницей, высота от пола до сферы под крестом составит почти двадцать семь метров. Внутри будет установлены акустические системы для реверберации звука, что обеспечит разборчивость речи при проведении церковных служб.

Здесь же для людей с ограниченными возможностями предусмотрены пандусы, два адаптированных входа и десять парковочных мест. Для слабовидящих установят предупредительные тактильные указатели с конусообразными рифами, на прилегающей территории организуют зону отдыха. Завершить строительство планируется летом в предстоящем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что благоустройство парка Дружбы у озера Черное стартует уже в мае следующего года.