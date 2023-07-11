Новый придорожный сервис планируют построить в подмосковном Ликино-Дулево

Станцию технического обслуживания с автомойкой возведут на улице Новая в Ликино-Дулево. Мособлархитектура уже согласовала облик данного объекта.

Площадь одноэтажного здания составит порядка почти пятьсот квадратных метров, реализация намечена в текущем году и позволит создать на территории муниципалитета порядка десяти новых рабочих мест. Будущее здание имеет г-образную форму, в одном крыле будут размещены 4 поста для тех обслуживания автомобилей, в другом 4 поста мойки, в месте их соединения организуется помещение приема посетителей.

Ожидается, что фасады объекта будут выполнены с применением горизонтальных панелей в графитовом сером оттенке в сочетании с шафраново-желтыми с текстурой дерева, главный вход будет оформлен порталом из сине-серых стальных металлокассет с контурной подсветкой, кровля здания скатная с покрытием из профлиста.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что завод по производству газобетонных блоков построят в Ступино.