Новый продовольственный магазин возведут в поселке Некрасовский Дмитровского округа

В поселке Некрасовский, расположенном в Дмитровском округе, возведут новый продовольственный магазин, он появится в микрорайоне Строителей, дом 11. Об этом сообщили в областном Минжилполитики.

Его строительством займется индивидуальный предприниматель. Он вложит в проект 51 миллион рублей. Новый магазин площадью почти 460 квадратных метров будет состоять из трех торговых помещений, двух складских комнат, кладовой и подсобки. Рядом с ним также появится парковка, рассчитанная на восемь машиномест. Возведение магазина сопровождает менеджер ЦСС при областном Правительстве, после его реализации в поселке создадут восемь рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в Рузском округе возведут Тувинский этнический центр.