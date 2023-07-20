Новый продуктовый магазин появится в селе Дубна в подмосковном Чехове
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В селе Дубна городского округа Чехов построят продуктовый магазин, соответствующее разрешение выдало областное Минжилполитики.
В ведомстве отметили, что застройщик — индивидуальный предприниматель вложил в проект 77 миллионов рублей. В магазине площадью более 900 квадратных метров разместится представитель одной из крупных торговых сетей, а также пункт приема химчистки и мастерская для ремонта обуви. На озелененной территории вблизи магазина парковку и освещение.
Отметим, что реализация проекта, который сопровождает менеджер ЦСС при областном Правительстве, создаст 20 рабочих мест.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году спортклубы появятся почти во всех школах Подмосковья.