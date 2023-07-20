Новый продуктовый магазин появится в селе Дубна в подмосковном Чехове

В ведомстве отметили, что застройщик — индивидуальный предприниматель вложил в проект 77 миллионов рублей. В магазине площадью более 900 квадратных метров разместится представитель одной из крупных торговых сетей, а также пункт приема химчистки и мастерская для ремонта обуви. На озелененной территории вблизи магазина парковку и освещение.

Отметим, что реализация проекта, который сопровождает менеджер ЦСС при областном Правительстве, создаст 20 рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году спортклубы появятся почти во всех школах Подмосковья.