Новый продуктовый магазин возведут в Волоколамске

В подмосковном Волоколамске возведут продуктовый магазин, разрешение на его строительство уже получено, сообщили в областном Минжилполитики. Он появится на улице Садовая.

В ведомстве уточнили, что застройщик — индивидуальный предприниматель, он планирует вложить в реализацию магазина 22 миллиона рублей. В здании площадью 450 квадратных метров разместится одна из крупных торговых сетей. Новый магазин будет соответствовать всем нормам комфорта и безопасности для покупателей. После того как магазин достроят, в округе смогут трудоустроиться еще пять жителей. Отметим, что строительство сопровождает менеджер ЦСС при областном Правительстве.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Одинцово к 1 сентября откроют новую пристройку к гимназии.