Новый проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидам стартовал в Подмосковье

В этом году в Подмосковье в рамках социального проекта по долговременному уходу за пожилыми и инвалидам планируется обучить пятьсот помощников. Об этом сообщили в региональном Министерстве социального развития.

Глава ведомства Людмила Болатаева подчеркнула, что уникальность данного проекта состоит в том, что родственники смогут обучиться уходу за своими близкими и официально трудоустроится в социальном центре. При этом если у нуждающегося нет родственников, то за ним будет закреплен квалифицированный специалист по уходу. А в Егорьевске и Орехово-Зуево первые двадцать помощников по уходу уже вышли к своим подопечным.

«Благодаря этому проекту мы сохраним родственный уход, и жители смогут получать профессиональное обслуживание на дому. Вс это совершенно бесплатно», — дополнила Болатаева.

Получить услугу долговременного ухода можно, если житель признан нуждающимся по индивидуальной программе предоставления соц.услуг. Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что семь с половиной тонн канцелярии отправили из Подмосковья в новые регионы в рамках акции «Доброе дело».