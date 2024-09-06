Новый производственный объект появится на территории ОЭЗ «Дубна»

Компания «Гридекс-К» запустит первую очередь административно-производственного комплекса в рамках реализации инвестиционного проекта по расширению производства на территории ОЭЗ «Дубна», она уже получила разрешение на ввод административно-производственного комплекса площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Полностью завершить строительство и модернизацию комплекса планируется к концу 2026 года. Интересно, что комплекс создается на базе недостроенного объекта, который компания приобрела на территории ОЭЗ, воспользовавшись программой «Промышленная ипотека», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в реализацию проекта в целом направят 365 миллионов рублей. Это позволит создать на территории ОЭЗ более 50 новых рабочих мест. Напомним, что подобрать локацию для реализации инвестпроектов, в том числе в ОЭЗ региона, можно на инвестиционной карте региона.

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