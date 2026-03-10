Новый рай на Красном море: Саудовская Аравия бросает вызов Мальдивам

Саудовская Аравия активно превращает свое побережье Красного моря в новый мировой курорт, способный бросить вызов признанным лидерам пляжного отдыха, таким как Мальдивы. Власти страны вкладывают огромные средства в создание современной туристической инфраструктуры: здесь строятся отели международных сетей, развиваются зоны с кристально чистой водой и открываются новые гостиничные комплексы мирового уровня.

Чтобы привлечь путешественников, королевство постепенно смягчает ряд строгих традиционных норм. На новых курортах уже работают отели крупнейших гостиничных операторов, предлагающих не только пляжный отдых, но и насыщенные культурные программы. Туристы могут познакомиться с древними памятниками, археологическими раскопками и знаменитыми восточными базарами региона.

Одним из ключевых изменений стал частичный допуск алкоголя в специально отведенных туристических зонах — крепкие напитки по-прежнему под запретом, но выпить можно в лицензированных местах. Для женщин на курортах разрешено носить европейские купальники, тогда как в остальной части страны сохраняется традиционный дресс-код. Эти послабления делают отдых комфортным для иностранцев, не нарушая при этом общих устоев.

Интерес к направлению подогревается и грядущими событиями: в 2034 году Саудовская Аравия примет чемпионат мира по футболу, что гарантирует дополнительный приток туристов и внимание к инфраструктуре. Для въезда в страну потребуется оформить электронную визу через официальный портал — процедура максимально упрощена.

Ранее сообщалось, что сезон-2026 в Крыму может стать рекордным по числу туристов.