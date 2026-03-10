Отдых в Крыму-2026: почему цены в республике взлетят, но туристов станет еще больше?

Летний сезон 2026 года в Крыму может стать рекордным по числу туристов, пишет телеграм-канал «Mash на волне». Туроператоры и эксперты рынка прогнозируют, что полуостров займет второе место по популярности среди южных направлений России. Основной конкурент — Краснодарский край, где цены остаются выше, а спрос в этом году немного снизился.

Несмотря на рост популярности, 70% отельеров Крыма планируют поднять цены. В среднем прирост составит около 25% по сравнению с прошлым годом. При этом отдых на полуострове все равно остается дешевле, чем в Краснодарском крае — разница достигает 25-30%. Лишь 30% гостиниц собираются сохранить цены на уровне прошлого года.

Сколько конкретно придется заплатить туристам в разных городах? Вот данные на недельный отдых для двоих: Евпатория — от 21 тыс. рублей, Севастополь — 49 тыс. руб., Ялта — до 140 тыс. руб. Для сравнения: в Сочи такой же отдых обойдется в среднем в 154 тыс. руб., а в Краснодаре — 112 тыс. руб. При этом эксперты заметили странную тенденцию: спрос на Сочи упал на 5-6%. Причину пока не называют, но предполагают, что дело в высоких ценах.

Одним из основных конкурентов Крыма и Кубани стала Абхазия. Там открыли аэропорт, и это оттягивает значительную часть туристов.

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян подтверждает: приток отдыхающих в Крым ожидается, но не такой мощный, как в 2025 году. Председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей прогнозирует рост цен в отелях до 20%.

Ранее сообщалось, что Турция и Египет остаются топ-направлениями у россиян в сезоне-2026.