Новый размер МРОТ принят Госдумой в первом чтении

На пленарном заседании Государственной думы в первом чтении одобрили законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей в месяц, начиная с 1 января 2025 года, сообщило РИА Новости.

Данный законопроект представлен правительством Российской Федерации.

В пояснительной записке указано, что его разработка направлена на выполнение задачи, установленной президентом, по увеличению МРОТ с опережением темпов и на достижение роста минималки к 2030 году более чем в два раза по сравнению с уровнем 2023 года, то есть до не менее 35 тысяч рублей в месяц.

Также сообщается, что пропорция минимального размера оплаты труда к медианной зарплате за предшествующий год вырастет до 48%. По сведениям Росстата, медианная заработная плата на 2023 год составляет 46 751 рублей.

Законопроект, согласно документу, повлияет на увеличение заработной платы примерно 4,2 миллиона трудящихся.

Ранее глава государства Владимир Путин заявлял, что в России к 2030 году необходимо повысить размер минимальной заработной платы до тридцати пяти тысяч рублей.