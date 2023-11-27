Новый рентген-аппарат начал работать в стационаре Егорьевской больницы

Новый рентген-аппарат установили в стационаре Егорьевской больницы, сообщили в Минздраве Подмосковья. На закупку оборудования и ремонт кабинета направили 18 миллионов рублей.

Обновленный кабинет работает круглосуточно. С помощью нового оборудования врачи получают цифровые снимки высокого качества, с которыми после их передачи на сервер может ознакомиться любой врач больницы.

«Новая медтехника позволяет получить более качественный снимок, а значит, и провести более детальную диагностику организма», - отметил главврач Егорьевской больницы Николай Гонтюрев.

По словам первого зампреда областного правительства Светланы Стригунковой, в Подмосковье до конца следующего года планируется заменить все устаревшие рентген-аппараты, флюорографы и маммографы.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что капремонт взрослой поликлиники в Дзержинском завершится следующей осенью.