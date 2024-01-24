Новый рентген-аппарат появился в Наро-Фоминской больнице

В Верейском филиале Наро-фоминской больницы ввели в работу новый цифровой рентген-аппарат, его установили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

На закупку аппарата и ремонт кабинета направили около 20 миллионов рублей, рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. Еще один аппарат в больнице ввели в работу в хирургическом корпусе в поселке Селятино на прошлой неделе.

«В Подмосковье реализуется масштабная программа по замене аналоговой тяжелой медтехники на цифровую. К концу 2024 года планируется обновить все устаревшие рентген-аппараты, флюорографы, и маммографы», — добавила Стригункова.

Новый аппарат позволит принимать порядка 20 человек в смену, с его помощью можно получить более качественные снимки, теперь жители смогут пройти диагностику вблизи дома, отметил заведующий Верейской больницей Игорь Рыжков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.