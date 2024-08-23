Новый рентген-аппарат появился в подмосковной больнице

В приемном отделении Волоколамской больницы ввели в работу новый рентген-аппарат, его закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Основной принцип успешного лечения заключается в точной и качественной диагностике. Для этого мы продолжаем закупать тяжелое медоборудование для наших больниц. Новый цифровой рентген-аппарат в Волоколамской больнице установлен взамен устаревшего оборудования, не отвечавшего требованиям», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, на закупку нового аппарата направили почти 20 миллионов рублей, на нем смогут проводить порядка 50 исследований. В ведомстве добавили, что замена техники позволит получать детальное и качественное изображение при низкой лучевой нагрузке, а также ускорить процесс.

Ранее Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.