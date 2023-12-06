Новый рентген-аппарат установили в поликлинике Раменской больницы

Новый рентген-аппарат начал работать в поликлинике Раменской больницы в Ильинском, сообщили в Минздраве Подмосковья. Оборудование закупили по нацпроекту.

Новый аппарат — отечественного производства. С его помощью будут проводить исследования взрослым и маленьким пациентам — около двадцати в каждую смену.

Снимки, полученные на новом аппарате, могут храниться в цифровом формате. Кроме того, сразу после исследования с ними могут ознакомиться все врачи медучреждения.

Всего к поликлинике прикреплены почти двенадцать тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что капремонт во взрослой поликлинике в Дзержинском планируется завершить осенью 2024 года.