Новый российский автобренд: Jeland готовит старт серийного выпуска в Петербурге

Завод Jeland, расположенный в петербургских Шушарах на территории бывшего предприятия General Motors, готовится к выходу на проектную мощность. Ожидается, что производство легковых автомобилей под новым российским брендом достигнет объема до 100 тысяч машин в год.

На площадке уже завершается подготовка к серийному выпуску. Ранее, на прошлой неделе, губернатору Александру Беглову продемонстрировали прототипы будущих моделей. В настоящий момент сварены первые кузова автомобилей Jeland.

Параллельно ведутся активные пусконаладочные работы в цехе окраски. Запуск этого технологического этапа запланирован на ближайшие дни. Его завершение станет ключевым условием для начала полноценного производства, после чего завод и сможет выйти на заявленные 100 тысяч автомобилей в год.

Сварочный цех предприятия был создан практически с нуля. Он оснащен 120 промышленными роботами и современными системами контроля качества, что обеспечивает высокий уровень автоматизации. Проект реализуется при участии российского бизнеса, правительства Санкт-Петербурга, федеральных структур и зарубежных партнеров.

